Пятница, 9 Октября 2020 14:40

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, Никол Пашинян проинформировал своего собеседника о продолжающихся боевых действиях Нагорном Карабахе и событиях, происходящих в этом контексте.

Эмануэль Макрон подчеркнул важность установления режима прекращения огня и проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и призыва президента России Владимира Путина от 8 октября. Президент Франции также добавил, что находится в прямом контакте с Президентом России.

Никол Пашинян подчеркнул важность реализации права Нагорного Карабаха на самоопределение в нынешних условиях и необходимость того, чтобы международное сообщество предприняло четкие шаги в этом направлении.