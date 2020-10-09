Пятница, 9 Октября 2020 14:30

АрмИнфо.Министры иностранных дел Армении и Арцаха, Зограб Мнацаканян и Масис Маилян ночью 8 октября и утром 9 октября провели телефонные разговоры.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мнацаканян проинформировал своего коллегу о своих переговорах с представителями стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ 8 октября, о предложении президента России провести консультации между главами МИД Армении, Азербайджана и России в Москве.

Министры иностранных дел Армении и Арцаха обменялись мнениями по повестке предстоящих в Москве консультаций, а также по вопросам прекращения боевых действий в гуманитарных целях, с целью обмена трупами и военнопленными.

Стоит также заметить, что сегодня в Москве при посредничестве России и сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана. В армянском внешнеполитическом ведомстве уже подтвердили факт вылета Мнацаканяна в Москву, подчеркнув, что на повестке встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Москве будут исключительно вопросы прекращения боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта по гуманитарным соображениям, с целью обмена телами погибших и пленными, как это звучало в призыве президента РФ.