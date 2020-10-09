Пятница, 9 Октября 2020 14:25

АрмИнфо. Правительство Армении предлагает ввести штрафы и уголовную ответственность за нарушения ограничений военного положения. <Пакетом законопроектов предлагается дополнить и уточнить объем санкций в случае нарушения правового режима военного положения>,- заявил министр юстиции Рустам Бадасян, представляя в парламенте законопроект о внесении дополнений и изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

Бадасян сообщил, что за распространение информации, которая может нанести вред безопасности Армении, последует уголовная ответственность.

Административная ответственность будет применена в случае нарушения ограничений на право свободного передвижения, финансово-хозяйственной деятельности, передвижения товаров, комендантского часа, свободы слова, отказа от срочных работ или предоставления транспортного средства, организации и проведении забастовок, митингов, в случае препятствия работе сотрудников правоохранительных органов и в ряде других случаев. Наибольшая ответственность грозит за повторение любого из этих нарушений после наложения административного штрафа.

Парламент в первом чтении проголосовал <за> внесение дополнений и изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Решение было принято единогласно.

Спикер парламента Арарат Мирзоян напомнил, что у депутатов есть 3 часа для представления своих предложений по данному законопроекту, после чего они будут рассмотрены в соответствующей комиссии. Затем парламент во втором чтении рассмотрит данный законопроект.