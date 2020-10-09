Пятница, 9 Октября 2020 14:23

АрмИнфо.Арцах не начинал войны, и никогда не нарушал режима перемирия. Об этом на брифинге в Степанакерте заявил предстоятель Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Паркев Мартиросян.

По его словам, противоположная сторона начала широкомасштабную жестокую войну с использованием огромного арсенала оружия и вооружений. И в этом Баку свое содействие оказывают Турция и Пакистан, усилиями которых в регионе появились террористы из Сирии. Но, понеся серьезные потери, и в целях сокрытия их масштабов, теперь доставляются наемники- террористы из Афганистана.

Архиепископ констатировал, что встретив мощное сопротивление, враг начал выносить свою злобу на населенных пунктах, подвергая бомбардировкам мирных жителей. Накануне, как напомнил Его Святейшество, в результате ракетных ударов был поврежден Собор Святого Христа Всеспасителя в Шуши. В эпицентре бомбардировки оказались российские журналисты. Враг, по словам архиепископа, хотел оскорбитьзнак Креста Собора, что является характерным почерком международных террористов. <Мы все это прекрасно понимаем>, - отметил Паркев Мартиросян. Он заметил, что один террорист - Эрдоган­готовит террористов и отправляет их другому террористу - Ильхаму Алиеву.