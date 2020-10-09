Пятница, 9 Октября 2020 14:23

АрмИнфо. Народ Нагорного Карабаха стоит перед гуманитарной катастрофой. Об этом 9 октября, выступая на пленарном заседании межправительственного совета ЕАЭС, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, в военных действиях против нашего народа участвует не только азербайджанская армия, ведомая турецкими военными, но и авербованные Анкарой наемники и боевики из Сирии. Этот факт, по словам главы армянского правительства, подтвержден официальными заявлениями руководителей стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также многочисленными публикациями авторитетных международных изданий. Особую тревогу, по словам Никола Пашиняна, вызывают действия Турции, которая угрожает политической дестабилизацией не только в регионе, но и во всем мире.

Как заметил премьер-министр, несмотря на все усилия, противнику не удалось достичь существенных результатов . <Мы верны принципу мирного регулирования и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней президентами и министрами иностранных дел стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ >, - отметил глава армянского правительства.