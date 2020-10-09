Пятница, 9 Октября 2020 14:22

АрмИнфо. В Женеве 8 октября текущего года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, на встрече до сведения сопредседателей была доведена позиция Азербайджана в связи с урегулированием конфликта.

Сообщается, что по инициативе российской стороны министр Джейхун Байрамов 9 октября совершит рабочий визит в Москву.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, в котором призвал к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. <После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер- министром Армении Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными. Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются главы МИД Азербайджана и Армении>, - отмечалось в обращении президента РФ.

В армянском внешнеполитическом ведомстве уже подтвердили факт вылета Мнацаканяна в Москву, подчеркнув, что на повестке встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Москве будут исключительно вопросы прекращения боевых действий, в зоне нагорно- карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными, как это звучало в призыве президента РФ.