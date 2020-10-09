Пятница, 9 Октября 2020 14:22

АрмИнфо.Изначально было понятно, что назначение Аргишти Кярамяна директором Службы национальной безопасности носило исключительно политическую мотивацию и характер. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

"Я не буду говорить о конкретных поводах, послуживших причиной его отправки в отставку - конспирология не мой конек. Однако, структурно, концептуально ситуация, в целом, вполне понятна. Кярамян был назначен на подобный ответственный пост в 29 лет и до этого ничем особенно себя не проявил. Также было очевидно, что это назначение было обусловлено уходом из СНБ соответствующих людей. Причем, как до, так и после его назначения", - подчеркнул он.

8 октября президент Армении подписал указ об отставке Аргишти Кярамяна с должности директора СНБ. Временно исполняющим обязанности директора СНБ назначен заместитель Кярамяна Микаэл Амбарцумян.

В этом свете, у политолога не вызывает удивления, что сейчас в период войны директор СНБ с подобным бэкграундом столкнулся с проблемами. В том числе внутри возглавляемого им ведомства. "СНБ структура консервативная и плохо принимает варягов. Особенно когда идет война и особенно важно, чтобы подобное ведомство возглавлял человек, назначенный не по политическим предпочтениям и приоритетам, а по принципу собственной компетентности", - подчеркнул он.

"В любом случае, очевидно, что это далеко не первое назначение такого рода. Мы видим, как в кабинетах власти появляются люди, которые ничем не похожи на тех кто там появился 2 года назад, после "бархатной" революции. Я называю это естественным выбором. Если хотите, отсевом. Соответственно, я не думаю, что отставка Кярамяна была обусловлена внешним влиянием. Людей, на которых вы намекаете, совершенно не волнуют отдельные руководители структур в Армении", - подытожил Искандарян.