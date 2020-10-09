Пятница, 9 Октября 2020 14:21

АрмИнфо. Противник на одном и том же участке в южном направлении линии соприкосновения войск продолжает нести большие потери. Об этом на своей странице в Фейсбук написал представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

Стоит также заметить, что сегодня в Москве при посредничестве России и сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана. В армянском внешнеполитическом ведомстве уже подтвердили факт вылета Мнацаканяна в Москву, подчеркнув, что на повестке встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Москве будут исключительно вопросы прекращения боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта по гуманитарным соображениям, с целью обмена телами погибших и пленными, как это звучало в призыве президента РФ.