Пятница, 9 Октября 2020 14:20

АрмИнфо. Интенсивные бои продолжаются по всему периметру линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

"В тяжелых боях противник несет серьезные потери на поле боя, пытаясь восполнить недостаток в основном потерпевшими поражение ветеранами первой Арцахской войны. Если в их армии еще остался здравомыслящий солдат, он, наверное, понимает, что на эти силы не стоит возлагать большие надежды. Армия обороны Арцаха блестяще выполняет свою задачу", - отметил Погосян.