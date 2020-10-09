Пятница, 9 Октября 2020 13:20

АрмИнфо.Азербайджан и Турция не могут оружием подавить прочную веру нашего народа. Об этом в своем видеообращении к армянской армии заявил Католикос Великого дома Киликийского Арам I.

По словам Католикоса, вера и патриотизм армянского народа сильнее любого оружия. "Если материальное оружие является источником и опорой их могущества, то оружие армянской армии и нашего народа, оружие решимости, оружие патриотизма более мощное, чем все виды вооружений в мире", - сказал Арам I.

Католикос подчеркнул, что с армянской армией мы должны победить и всегда должны побеждать.