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АрмИнфо.Азербайджан и Турция не могут оружием подавить прочную веру нашего народа. Об этом в своем видеообращении к армянской армии заявил Католикос Великого дома Киликийского Арам I.
По словам Католикоса, вера и патриотизм армянского народа сильнее любого оружия. "Если материальное оружие является источником и опорой их могущества, то оружие армянской армии и нашего народа, оружие решимости, оружие патриотизма более мощное, чем все виды вооружений в мире", - сказал Арам I.
Католикос подчеркнул, что с армянской армией мы должны победить и всегда должны побеждать.
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|Министр юстиции о новых ограничениях: Мы обсуждаем необходимость внесения определенных ограничений с первого дня объявления военного положения
|Врачи: Журналист Юрий Котенок в тяжелом состоянии, но его жизни на данный момент ничего не угрожает
|В Минобороны Арцаха предостерегли Азербайджан от провокации в отношении населения Арцаха
|Михаил Мишустин: Россия готова содействовать в прекращении всех боевых действий и дипломатическом урегулировании нагорно-карабахского конфликта
|Никол Пашинян: Армения впредь будет прилагать усилия для скорейшего достижения намеченных целей в ЕАЭС, невзирая на все вызовы, перед которыми сегодня оказалась
|Никол Пашинян коллегам по ЕАЭС: Народ Нагорного Карабаха стоит на пороге гуманитарной катастрофы
|Премьер-министр Армении провел очередной телефонный разговор с президентом Франции
|Главы МИД Армении и Арцаха обменялись мнениями по повестке московских консультаций по Карабаху
|Правительство предлагает ввести штрафы и уголовную ответственность за нарушения ограничений военного положения
|Архиепископ: Попытка уничтожения собора в Шуши - почерк международных террористов
|Премьер-министр РА: Мы верны принципу мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса
|Байрамов после встречи с посредниками в Женеве отправился в Москву
|Политолог: СНБ структура консервативная и потому плохо принимает варягов
|Минобороны РА: Противник на одном и том же участке фронта в южном направлении продолжает нести большие потери
|Степанакерт: Интенсивные бои продолжаются по всему периметру линии фронта
|Арам I: Азербайджан и Турция не могут оружием подавить прочную веру нашего народа
|Президент РА: Армянский народ не намерен отказываться от права на свободное проживание в Нагорном Карабахе
|В Степанакерте назвали циничными утверждения президента Азербайджана
|Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива выступили с заявлением по ситуации в зоне карабахского конфликта
|Премьер-министр РА: Несмотря на все трудности, наш народ сплочен, как никогда, и полон решимости защитить нашу свободу и независимость
|Нагдалян: На повестке встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Москве будут исключительно гуманитарные вопросы
|Минобороны РА: Подразделения АО Арцаха продолжают уничтожать противника в зоне боевых действий
|Аналитик: Дипломатия вокруг Арцаха может опираться лишь на военные результаты
|Москва: Ереван и Баку подтвердили участие в сегодняшних консультациях
|Турция предупреждает: Если третья сторона вмешается в войну Карабахе, то к ней присоединится и Анкара
|АО Арцаха опубликовала имена еще 27 военнослужащих, сложивших голову за Родину
|Граждане Арцаха смогут получать пенсии и пособия в Армении
|Посол Бразилии в Армении: Арцахский вопрос не имеет военного решения
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