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 Пятница, 9 Октября 2020 13:08
Александр Аванесов

Президент РА: Армянский народ не намерен отказываться от права на свободное проживание в Нагорном Карабахе

Президент РА: Армянский народ не намерен отказываться от права на свободное проживание в Нагорном Карабахе

АрмИнфо.Армянский народ не намерен отказываться от права на свободное проживание в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью Fox News заявил президент Армении Армен Саркисян.

По его словам, эта борьба будет идти до конца. Любой армянин в мире поддержит эту борьбу по очень простой причине. Они видят, что Турция руками азербайджанцев предпринимает попытку совершения очередного геноцида. История нагорнокарабахского конфликта, продолжил

президент, насчитывает несколько десятилетий, но вспышка последних двух недель вызвала серьезную обеспокоенность не только в регионе, но и за его пределами, поскольку угрожает вовлечь в него еще больше региональных игроков, таких как Россия и Иран.

<Он становится крупным региональным конфликтом, который может стать еще одной Сирией или привести к серьезным геополитическим изменениям, поскольку Турция доставляет в Азербайджан исламистских боевиков>, - сказал Армен Саркисян, добавив, что об отправке наемников говорил и президент  Сирии Башар Асад,  что беспокоит Россию и Иран.  По мнению Саркисяна, эти страны должны сыграть свою роль в восстановлении мира.

Соединенные Штаты также могут сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта. <Пользуясь случаем, хочу пожелать президенту Трампу и первой леди крепкого здоровья>, - сказал Армен Саркисян. Он добавил, что в Армении не могут ждать выборов в США. <Нам нужно американское слово сегодня, чтобы оказать давление на Турцию и Азербайджан>, -

подчеркнул президент РА. Он считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган воспользовался тем, что весь мир озабочен коронавирусом и экономическим кризисом. В такие моменты, отметил Саркисян, идет большая борьба за существование человечества.

Президент Армении добавил, что если Турция добьется успеха, она будет иметь большое влияние на происходящие в регионе события и установит контроль над международными энергоресурсами. <Другими словами, в известном смысле Европа станет пленником Турции>, - заметил  президент РА. 


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