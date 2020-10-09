Пятница, 9 Октября 2020 12:48

АрмИнфо. На повестке встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Москве будут исключительно вопросы прекращения боевых действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными, как это звучало в призыве президента РФ. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян отбывает в Москву, где пройдут консультации глав внешнеполитических ведомств РА, Азербайджана и России. Согласно призыву президента России, на повестке встречи будут исключительно вопросы прекращения боевых действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными", - отмечается в сообщении Нагдалян.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, в котором призвал к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. <После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер- министром Армении Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными. Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются главы МИД Азербайджана и Армении>, - отмечалось в обращении президента РФ.