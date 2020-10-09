Пятница, 9 Октября 2020 12:28

АрмИнфо.Подразделения Армии обороны Арцаха продолжают уничтожать противника в зоне боевых действий. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

В свою очередь представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян сообщил, что Степанакерт вновь подвергается ракетному обстрелу.

Ранее, АО Арцаха сообщила, что ситуация на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск ночью была относительно стабильно-напряженной.

"Оперативно-тактическая ситуация осталась неизменной. На различных участках фронта продолжалась перестрелка, артиллерийские бои, противник также наносил ракетно- артиллерийские удары по мирным населенным пунктам. Передовые подразделения АО Арцаха полностью контролируют оперативно-тактическое положение и готовы к любым развития ситуации", - отмечалось в сообщении.