Пятница, 9 Октября 2020 12:23

АрмИнфо. Армения и Азербайджан подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях в Москве, которые состоятся в пятницу. В настоящий момент идет активная подготовка к этому мероприятию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

<Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка>, - отметила она, передает ТАСС.

Источник также отмечает, что Сопредседатели Минской группы летят в Москву, а переговоры в Женеве завершились в пятницу в 01:00. "Переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ, проходившие накануне в Женеве, продолжатся в пятницу в Москве", - сообщил диписточник.

Ранее, посол РА в РФ Вардан Тоганян отметил, что Мнацаканян планирует прибыть в Москву во второй половине дня.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, в котором призвал к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. <После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер- министром Армении Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными. Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются главы МИД Азербайджана и Армении>, - отмечалось в обращении президента РФ.