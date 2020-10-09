Пятница, 9 Октября 2020 12:08

АрмИнфо.Высший законодательный орган Турции может рассмотреть вопрос об отправке турецких войск в Карабах, но пока в этом нет необходимости. Об этом заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

По его словам, Баку на деле доказал, что "может самостоятельно освободить территорию", но если третья сторона вмешается в войну, то к ней присоединится и Турция. При этом Шентоп подчеркнул, что Анкара всегда и везде будет поддерживать Азербайджан, передает МК.

Стоит заметить, что имеется достаточно фактических доказательств прямого участия Турции в сегодняшних боевых действия в зоне нагорно-карабахского конфликта. При чем, Анкара не только на военно-политическом уровне выражала поддержку Азербайджану, и поощряет широкомасштабную агрессию против Арацаха, но и содействует оружием и специалистами. Более того, Турция содействует переброске исламистов из Сирии и Ливии в зону конфликта и выступает за силовое урегулирование карабахского конфликта.