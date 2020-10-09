Пятница, 9 Октября 2020 11:59

АрмИнфо.Руководитель парламентской группы дружбы Армения - Бразилия Аркадий Хачатрян встретился с послом Бразилии в РА Ажемаром де Мендонсой Санктосом. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно источнику, в ходе встречи Хачатрян представил послу ситуацию, создавшуюся вследствие развязанной 27 сентября Азербайджаном военной агрессии против Республики Арцах.

Руководитель группы дружбы Армения - Бразилия осудил очередную попытку Азербайджана решить Арцахскую проблему силой. В развязанных военных действиях против Арцаха Хачатрян счел недопустимыми дестабилизирующую роль, прямую вовлеченность Турции и особенно использование наемников-террористов, а также действия против мирных жителей, населенных пунктов, инфраструктур и школ, использование запрещенного оружия, что является нарушением международного гуманитарного права.

Собеседники подтвердили, что проблема не имеет военного решения и единственным путем урегулирования являются мирные переговоры. Хачатрян выразил надежду, что по вышеуказанным явлениям и фактам правительство Бразилии выступит с адресными заявлениями.