Пятница, 9 Октября 2020 11:52

АрмИнфо.По данным на 11:00 9 октября, в Армении выявлено 614 новых случаев заражения коронавирусом, пять заболевших скончались. Об этом сообщил Единый информационный центр.

В общей сложности, в республике было подтверждено 55.087 случаев коронавируса, выздоровели 45.528 человека, скончались 1010, плюс шесть за минувшие сутки. Было зафиксировано также 303 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. На данный момент фактическое лечение получают 8.246 пациентов.