Пятница, 9 Октября 2020 11:26

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится в постоянном контакте с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом глава армянского правительства заявил в интервью французскому телеканалу Tv5Monde.

По его словам, у России в регионе несколько ролей. Во-первых, страна является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, а во-вторых, у России есть определенные обязательства в области безопасности. Армению и Россию связывают стратегические союзнические отношения в сфере безопасности. В этой связи у России есть определенные обязательства в области безопасности перед Республикой Армения, и президент Российской Федерации публично заявил, что Россия будет выполнять свои обязательства в области безопасности перед Республикой Армения по мере необходимости.

Отвечая на вопрос о том, что Азербайджан и его союзник Турция постоянно ссылаются на резолюции ООН, Никол Пашинян подчеркнул, что не все внимательно прочитали то, что написано в этих документах. В резолюции от 1993 года говорится, что Азербайджан в нарушение международного соглашения о прекращении огня понес территориальные потери в результате военных действий, поскольку силы самообороны Нагорного Карабаха были вынуждены защищаться, то есть реагировать на нарушение режима прекращения огня. "В резолюции Совета Безопасности ничего не говорится о вмешательстве Армении. Хочу еще раз подчеркнуть, что резолюция Совета Безопасности ООН была принята в 1993 году, в очень конкретной оперативной ситуации. А после этого было сформирован переговорный формат по урегулированию конфликта: речь идет о сопредседателях Минской группы ОБСЕ, которые и работали над урегулированием.

Глава армянского государства выразил признательность президенту Франции Эммануэлю Макрону за его участие в возобновление переговорного процесса. " Прежде всего, хотел выразить удовлетворение армянского народа, Армении и Нагорного Карабаха искренними, правдивыми, правдивыми позициями президента Франции. Я могу честно сказать, что ожидаю, что президент Франции признает независимость Нагорного Карабаха, потому что опасения, высказанные Эммануэлем Макроном, доказывают, что иного способа решить вопрос, в нынешней ситуации просто нет. В противном случае это может обернуться серьезной гуманитарной катастрофой. Я действительно ожидаю, что Франция признает независимость Нагорного Карабаха", - заявил глава армянского правительства.