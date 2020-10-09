Пятница, 9 Октября 2020 11:23

АрмИнфо. Посол Франции в РА Джонатан Лакот рассказал о новой странице истории солидарности Франции и Армении.

Так, французский дипломат на своей странице в Фейсбук поделился своими переживаниями и впечатлениями при оказании помощи двум французским журналистам, получившим ранения в Нагорном Карабахе.

"Это было неделю назад: Аллан Каваль (Allan Kaval) и Рафаэль Ягобзаде (Rafael Yaghobzadeh), серьезно пострадавшие от артиллерийского обстрела в Мартуни, Нагорный Карабах, были эвакуированы во Францию благодаря замечательным гуманитарным действиям из Мартуни в Париж, через Степанакерт и Ереван.

Никогда не забуду это волнение в больнице Эребуни в ожидании прибытия вертолета. Я никогда не забуду этого облегчения после отправки самолета. Я никогда не забуду эту реанимационную палату, где рядом с нашими журналистами находились молодые раненые, доставленные с фронта, отмеченные пережитым на всю оставшуюся жизнь.

Благодарю тех, кто посвятил все свои усилия этой операции и написал новую страницу истории солидарности Франции и Армении", - написал Лакот.

Напомним, что двое французских журналистов были ранены в Мартуни (Арцах) при освещении событий на передовой. Они были перевезены во Францию спецбортом.