Пятница, 9 Октября 2020 11:02

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян планирует прилететь в Москву, в пятницу, во второй половине дня для участия в консультациях по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил ТАСС посол Армении в Москве Вардан Тоганян.

"Сейчас мы только начинаем выяснять детали. Могу подтвердить, что, да, прилетает во второй половине дня и будут консультации", - сказал он.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, в котором призвал к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. "После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер- министром Армении Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными.

Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются главы МИД Азербайджана и Армении", - отмечалось в обращении президента РФ.