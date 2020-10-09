Пятница, 9 Октября 2020 10:52

АрмИнфо.Базирующаяся в Нью-Йорке международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) потребовала от властей Армении и Азербайджана обеспечить безопасность журналистов, работающих в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном 9 октября.

"Власти в Армении и Азербайджане должны обеспечить безопасность журналистов, освещающих конфликт в Нагорном Карабахе и позволить им свободно осуществлять репортерскую деятельность", - говорится в сообщении.

В организации добавили, что координатор программ CPJ Гульноза Саид потребовала от Еревана и Баку расследовать инциденты, во время которых представители СМИ получили ранения.

Отметим, что в результате бомбардировок Азербайджаном населенных пунктов Карабаха ранения различной степени тяжести получили несколько местных и зарубежных журналистов, в том числе, российских и французских.