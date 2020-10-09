Пятница, 9 Октября 2020 10:51

АрмИнфо.Бывший член Европарламента Франк Энгель отреагировал на сообщения о нанесении ударов по собору Св. Казанчецоц в Шуши.

Так, на своей странице в Facebook он, в частности написал: " О, Азербайджан бомбит собор Св. Казанчецоц (в Шуши). Вы упали ниже человеческого достоинства . Это здание никому ничего не сделало. Никто никогда не бомбил религиозные или культурные здания в Азербайджане. И люди культуры никогда не будут делать этого. И армяне именно такие. И поэтому я с ними".

Отметим, что ВС Азербайджана 8 октября дважды подвергли удару армянскую святыню Шуши - Собору Святого Всеспасителя Казанчецоц. В результате ударов, церкви нанесен серьёзный ущерб, пострадали также мирные жители, в том числе и трое иностранных журналистов, состояние одного из которых крайней тяжёлое. Врачи борются за его жизнь. По предварительным данным пострадали десять мирных жителя. На месте обнаружены осколки от авиабомб.