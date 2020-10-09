Пятница, 9 Октября 2020 10:25

АрмИнфо.Ситуация на карабахско-азербайджаской линии соприкосновения войск ночью была относительно стабильно-напряженной.

"Оперативно-тактическая ситуация осталась неизменной. На различных участках фронта продолжалась перестрелка, артиллерийские бои, противник также наносил ракетно- артиллерийские удары по мирным населенным пунктам.

Передовые подразделения АО Арцаха полностью контролируют оперативно-тактическое положение и готовы к любым развития ситуации", - отмечается в сообщении АО Арцаха.

Стоит также заметить, что ночью представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook написал, что удары армянской армии разрушительны.

А пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что с 19:30 до 21:20 в районе Вардениса было сбито 7 вражеских БПЛА.