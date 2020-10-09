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АрмИнфо.Ситуация на карабахско-азербайджаской линии соприкосновения войск ночью была относительно стабильно-напряженной.
"Оперативно-тактическая ситуация осталась неизменной. На различных участках фронта продолжалась перестрелка, артиллерийские бои, противник также наносил ракетно- артиллерийские удары по мирным населенным пунктам.
Передовые подразделения АО Арцаха полностью контролируют оперативно-тактическое положение и готовы к любым развития ситуации", - отмечается в сообщении АО Арцаха.
Стоит также заметить, что ночью представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook написал, что удары армянской армии разрушительны.
А пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что с 19:30 до 21:20 в районе Вардениса было сбито 7 вражеских БПЛА.
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|Посол Бразилии в Армении: Арцахский вопрос не имеет военного решения
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