Пятница, 9 Октября 2020 10:24

АрмИнфо.В Армении будет ужесточен правовой режим военного положения. Правительство страны накануне одобрило проект поправок в законе "О правовом режиме военного положения".

Как отмечается в правительственном решении, опубликованном на сайте исполнительного органа, запрещаются действия, критикующие, опровергающие, ставящие под сомнение эффективность или каким-либо образам обесценивающие действия государственных органов и органов местного самоуправления и должностных лиц по обеспечению правового режима военного положения и обеспечению государственной безопасности (в том числе выступления, публикации). Также запрещается агитация, направленная против обороноспособности и безопасности Армении и Арцаха, в том числе, распространение публикаций, ставящих под сомнение обороноспособность Армении и Арцаха.

Полиции Армении предоставлено право принимать необходимые меры по удалению опубликованных сообщений и публикаций, осуществлять временное изъятие или арест печатающих устройств, радиовещательных, звукоусилительных технических средств и копировальных машин.