Пятница, 9 Октября 2020 10:23

АрмИнфо.Обстрел со стороны Азербайджана журналистов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в мирных поселениях, носит преднамеренный характер и преследует цель препятствовать документированию и представлению на суд международного сообщества военных преступлений азербайджанской армии. Об этом говорится в заявление пресс-секретаря МИД РА Анны Нагдалян в связи с обстрелом журналистов со стороны Вооруженных сил Азербайджана.

"8 октября азербайджанские вооруженные силы повторно бомбардировали Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре города Шуши, в результате чего были ранены и получили телесные повреждения иностранные журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.

Желаем раненым журналистам скорейшего выздоровления и решительно осуждаем очередное военное преступление Азербайджана.

В то же время мы призываем все международное сообщество, правозащитные организации и организации, специализирующиеся в области свободы слова, обратить внимание на этот вопиющий факт насильственного нарушения права на получение информации", - подчеркнули в МИД Армении.