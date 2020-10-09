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 Пятница, 9 Октября 2020 10:23
Марианна Мкртчян

Ереван призвал международное сообщество обратить внимание на вопиющее нарушение Азербайджаном права на получение информации

Ереван призвал международное сообщество обратить внимание на вопиющее нарушение Азербайджаном права на получение информации

АрмИнфо.Обстрел со стороны Азербайджана журналистов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в мирных поселениях, носит преднамеренный характер и преследует цель препятствовать документированию и представлению на суд международного сообщества военных преступлений азербайджанской армии. Об этом говорится в заявление пресс-секретаря МИД РА Анны Нагдалян в связи с обстрелом журналистов со стороны Вооруженных сил Азербайджана.

"8 октября азербайджанские вооруженные силы повторно бомбардировали Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре города Шуши, в результате чего были ранены и получили телесные повреждения иностранные журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.

Желаем раненым журналистам скорейшего выздоровления и решительно осуждаем очередное военное преступление Азербайджана.

В то же время мы призываем все международное сообщество, правозащитные организации и организации, специализирующиеся в области свободы слова, обратить внимание на этот вопиющий факт насильственного нарушения права на получение информации", - подчеркнули в МИД Армении.


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