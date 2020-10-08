Четверг, 8 Октября 2020 22:29

АрмИнфо. Армянская Ассамблея Америки (ААА) решительно осуждает обстрел многовековой церкви в Нагорном Карабахе и призывает международное сообщество принять меры, чтобы положить конец кровавой бойне и спасти жизни людей. Об этом говорится в заявлении Ассамблеи, поступившем в АрмИнфо.

<Продолжающееся уничтожение Азербайджаном и Турцией церквей является еще одним доказательством того, что, помимо санкций против Турции, Соединенным Штатам необходимо применить простой язык раздела 907 Закона о поддержке свободы, чтобы прекратить финансирование Турции за счет американских налогоплательщиков и наложить на нее санкции>, - заявили сопредседатели ААА Энтони Барсамян и Ван Крикорян.

По их словам, это нападение опровергает заявления азербайджанских властей о религиозной толерантности. Если и были какие-то сомнения относительно мотивов конфликта, то они были рассеяны сегодня утром, когда Азербайджан умышленно нанес удар по армянскому собору в Шуши. Церковь, которая хорошо видна на вершине холма, не могла быть принята

за военную цель. Азербайджан всячески стремится превратить борьбу армян Нагорного Карабаха в религиозный конфликт. Армяне знают истинное значение джихада. Они пережили его зверства во время геноцида 1915 года ценой 1,5 миллиона жизней. Удар по собору нельзя признать случайным. Когда средневековое армянское кладбище Джульфа (расположенное в азербайджанском анклаве Нахичевань), известное своими тысячами искусно вырезанных хачкаров, было распахано азербайджанскими властями в 2005 году, нигде не было ни обстрелов ни выстрелов. Это был преднамеренный акт вандализма.

Обстрел собора Шуши следует также рассматривать в контексте действий лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который преобразовал византийские греческие соборы, десятилетиями открытые для публики как музеи, в мечети для поклонения ислама. <Мы призываем международное сообщество, религиозных лидеров и всех людей доброй воли осудить это вопиющее нападение и помочь остановить насилие>, - заявил исполнительный директор Ассамблеи Брайан Ардуни. <Настало время для хороших людей действовать и спасать жизни. Свяжитесь с избранными вами должностными лицами и сообщите о своих опасениях >, - добавил Ардуни.

Более того, больше не вызывает сомнений тот факт, что в последние недели Турция активно перебрасывала террористов из Сирии и Ливии в Азербайджан, чтобы придать конфликту вокруг Нагорного Карабаха религиозный оттенок. Также нет никаких сомнений в зверском поведении джихадистов, спонсируемых Турцией, будь то в северной Сирии, Ливии или других проблемных точках на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Кафедральный собор Шуши не раз страдал на протяжении прошлого века. Последний обстрел последовал за непрекращающимися ударами азербайджанских сил по районам, в которых проживает гражданское население, включая школы и детские сады, что свидетельствует о стремлении властей Азербайджана изгнать местное армянское население с их родины.

После 12 дней жестокой войны Азербайджан, который обрушил ударные беспилотники, баллистические ракеты и кассетные бомбы на города Нагорного Карабаха, только усиливает конфликт и повышает риски. С каждым днем Азербайджан при полной поддержке и поощрении Турции - одного из основных поставщиков военной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов - расширяет зону и характер конфликта. Больше не может быть никаких сомнений в истинных намерениях Азербайджана и Турции: написать еще одну главу в изгнании и депортации армянского народа с его исторической родины, где они сформировали первую христианскую нацию на земле.