Четверг, 8 Октября 2020 22:12

АрмИнфо.Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, находящийся в Ереване для участия в заседании Евразийского межправсовета , встретился с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии и министр иностранных дел Республики Армения обсудили вопросы позиционирования Евразийского экономического союза на международной арене и взаимодействия с интеграционными объединениями.

Михаил Мясникович подчеркнул, что Комиссия считает важным вопрос укрепления позиций Евразийского экономического союза в мире. Для полноценной реализации имеющегося потенциала нужны скоординированные шаги.

Зограб Мнацаканян в свою очередь заявил о поддержке этого стремления, отметив необходимость укреплять международное присутствие и узнаваемость Союза.