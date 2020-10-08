Четверг, 8 Октября 2020 21:49

АрмИнфо.Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает предложение о проведении переговоров между Арменией и Азербайджаном в Тбилиси <правильным шагом>, однако скептически смотрит на такую возможность.

<То, что были сделаны предложения как со стороны премьера, так и президента, это правильный шаг. В регионе нас три страны, и мы всегда должны стараться сыграть роль миротворца. Предложение властей Грузии является правильным шагом. То, что они не смогли ответить, это тоже реальность, потому что в этом международном контексте акторами предложения и переговоров являются не только Азербайджан и Армения. На самом деле ареал этой геополитической игры гораздо более широкий, и в нем есть и Турция, и Россия, и их встреча в Грузии, к сожалению, мне кажется нереалистичной. Тем не менее, они должны были сделать такие заявления - и президент, и премьер>, - заявил Маргвелашвили в передаче <360 градусов> интернет-канала <Палитраньюс>, передает Новости-Грузия. Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария предложил конфликтующим сторонам использовать Тбилиси в качестве площадки для переговоров. В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что при возможности готова принять в стране заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.