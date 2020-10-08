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 Четверг, 8 Октября 2020 21:32
Алина Оганесян

МИД Франции: Вовлеченность Турции в нагорно-карабахский конфликт создает угрозу его интернационализации

МИД Франции: Вовлеченность Турции в нагорно-карабахский конфликт создает угрозу его интернационализации

АрмИнфо. Ситуация в Нагорном Карабахе более чем серьезная.  Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе заседания Комиссии Сената Франции по внешним сношениям.

Он отметил, что есть многочисленные жертвы среди мирного населения, тогда как законы войны запрещают удары по гражданскому населению. По словам министра, каждая из сторон должна быть заинтересована в установлении режима прекращения огня без предварительных условий. При этом Жан-Ив Ле Дриан отметил, что войну в зоне нагорно-карабахского конфликта инициировал Азербайджан.

Кроме того, он подчеркнул, что военная вовлеченность Турции в эту войну создает угрозу интернационализации конфликта. <Чего мы не хотим. Необходимо прекратить вмешательство Турции, в частности, прекратить поставки оружия и, способствовать тому, чтобы сирийские наемники, о прибытии которых у нас имеются доказательства, вернулись туда, откуда приехали>, - сказал министр.

Жан-Ив Ле Дриан также отметил, что днями ранее президент Франции встретился с господином Эрдоганом. В этой связи он сообщил, что в ближайшее время намерен поговорить со своим коллегой господином Чавушоглу. <Для того, чтобы развернуть этот диалог, необходимо, чтобы Евросоюз был единым, наши европейские партнеры руководствовались тем же подходом>, - подчеркнул министр.


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