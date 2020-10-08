Четверг, 8 Октября 2020 21:15

АрмИнфо.МИД Армении выступил с заявлением в связи обстрелаом объектов религиозного поклонения и памятников культуры Шуши. Так, в своём заявлении армянское внешнеполитическое ведомство констатирует, что 8 октября вооруженные силы Азербайджана нанесли воздушные удары по Собору Святого Всеспасителя Казанчецоц, в центре культурной столицы Арцаха - города Шуши, причинив ему значительный ущерб.

"Это очередное преступление военно-политического руководства Азербайджана, изобличающее его антигуманную сущность. Тем не менее, данный шаг целиком вписывается в осуществляемую десятилетиями политику арменофобии. Азербайджан, полностью уничтоживший армянское культурное наследие в Нахиджеване и в других частях исторической родины армянского народа, сейчас пытается в рамках военной агрессии против Арцаха лишить родины и исторической памяти армян Арцаха.

В этих действиях Азербайджан напрямую подражает методам действий своих новоиспеченных союзников - известных международных террористических организаций, в результате чего многие историко-культурные памятники на Ближнем Востоке были уничтожены.

Мы решительно осуждаем это чудовищное преступление Азербайджана одновременно является вызовом всему цивилизованному человечеству.

В этой связи, напоминаем военно-политическому руководству Азербайджана, что нанесение ударов по религиозным объектам и памятникам культурного наследия прописано в международном праве, как военное преступление, для которого не установлен срок давности", - подчеркнули в МИД Армении. Отметим, что ВС Азербайджана сегодня дважды подвергли удару армянскую святыню Шуши. В результате ударов, церкви нанесен серьёзный ущерб, пострадали также мирные жители, в том числе и трое иностранных журналистов, состояние одного из которых крайней тяжёлое. Врачи борются за его жизнь.