Четверг, 8 Октября 2020 20:17

АрмИнфо. Соединенные Штаты намерены принимать участие в предстоящих встречах по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха в формате Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

"США как сопредседатель будут участвовать во встречах, созываемых под эгидой Минской группы ОБСЕ", - заявила сотрудник американского внешнеполитического ведомства, комментируя высказывания министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Глава французского МИД ранее объявил, что переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе намечены на 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве. Соединенные Штаты являются сопредседателем Минской группы наряду с Россией и Францией.