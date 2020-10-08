Четверг, 8 Октября 2020 20:10

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян во время встречи с послом Грузии в нашей стране Георгием Саганелидзе представил последнему информацию о военных действиях, инициированных Азербайджаном в Арцахе, и их развитии.

Как сообщает пресс-служба МО РА, Давид Тоноян подчеркнул, что дальнейшее обострение ситуации на фронте может иметь непредсказуемые последствия для всего региона.

Напомним, что утром 27 сентября Азербайджан предпринял широкомасштабную агрессию против Арцаха. Бои продолжаются уже 12 день. Агрессия Азербайджана направлена против мирного населения и гражданских инфраструктур. Нарушаются принципы и нормы международного гуманитарного права. В боевых действиях на стороне Азербайджана вовлечена также Турция. Анкара оказывает содействие Баку не только на дипломатическом уровне, но и предоставляет вооружение и специалистов.Кроме того, Турция вербует и перебрасывает террористов из Сирии и Ливии в зону карабахского конфликта. Фактические доказательства участия исламистов в боях в Карабахе предоставляют не только СМИ, но главы ряда государств.