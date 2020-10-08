Четверг, 8 Октября 2020 20:10

АрмИнфо.Предстоящее заседание Евразийского межправительственного совета в Ереване плановое, пятое по счету в текущем году. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя проведения заседания в условия обострения ситуации в Карабахе.

При этом она добавила, что это заседание одного из главных органов ЕАЭС. "На нем будут рассматриваться как текущие вопросы функционирования союза - обсуждение этих вопросов просто сложно перенести на более поздний срок, так и проблематика стратегического развития объединения. Что касается темы нагорно-карабахского урегулирования, то она не включена в повестку обсуждений", - сказала она.

На уточнение, обращались ли граждане РФ за помощью в связи с эскалацией ситуации в зоне карабахского конфликта, Захарова отметила, что ей сложно ответить, на этот вопрос, поскольку в связи с пандемией коронавируса в российские дипслужбы за рубежом уже более полгода поступает множество обращений разного характера от граждан. По ее словам, сейчас сложно дифференцировать обращения, чем они обусловлены пандемией или же эскалацией, но их меньше не становится.

Отметим, что 9 октября в Ереване состоится встреча глав правительств четырех государств ЕАЭС - Армении, Беларуси, Казахстана и России. Представитель Кыргызстана не примет участие в заседании в связи с непростой ситуацией в стране. Ключевой темой заседания станет санитарно-эпидемиологическая ситуация и вопросы возобновления пассажирского сообщения в ЕАЭС. Будут рассмотрены оставшиеся несогласованными позиции по стратегии развития евразийской интеграции. Также в повестке - устранение изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза за 2018-2019 годы.

Кроме того, премьер-министры рассмотрят основные направления регулирования трансграничной электронной торговли товарами в ЕАЭС и совместные меры развития экспорта. В повестке значится и вопрос о кандидатуре члена Коллегии ЕЭК (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию, которая впоследствии будет представлена для утверждения главам государств, поскольку прежде занимавший этот пост Серик Жумангарин 14 сентября был назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана.