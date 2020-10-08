Четверг, 8 Октября 2020 20:08

АрмИнфо.В целях надлежащей организации приема граждан, временно перемещенных из Арцаха в Армению в связи с развязанными Азербайджаном крупномасштабными боевыми действиями, Министерство труда и социальных вопросов оборудовало для них место временного пребывания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальных вопросов.

<Прибывающие из Арцаха граждане, не имеющие места временного проживания в Республике Армения, могут найти временное пристанище в здании, расположенном по адресу Нерсисян 14/1, административного района Канакер-Зейтун. Оттуда граждане будут переведены в места временного проживания>, - отмечает в сообщении ведомства.