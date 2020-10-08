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 Четверг, 8 Октября 2020 20:06

Никол Пашинян: Армяне Южного Кавказа являются последним препятствием на пути Турции для проведения экспансионистской и имперской политики

Никол Пашинян: Армяне Южного Кавказа являются последним препятствием на пути Турции для проведения экспансионистской и имперской политики

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал большое интервью немецкому еженедельному изданию Spiegel.

 

Spiegel: Господин премер-министр, Вы только что вернулись из Нагорного Карабаха. Какова там ситуация? Что Вы увидели в Степанакерте?

 

Я увидел город, который попал под ракетный обстрел, мишенью которого стали многоквартирные здания, гражданские инфраструктуры, школы и детские сады. И я думаю, азербайджанцы знали куда они наносят свои удары. И это их не останавливает, что неудивительно. Потому что уже международно признанный факт, что в этой войне, развязанной Азербайджаном, в качестве союзников ВС Азербайджана выступают представители международных террористических группировок, которых в Азербайджан перевезла Турция.

Spiegel: Лично для Вас как началась эта война? Нападение началось в воскресное утро 27 сентбяря, в 08:00

Мне позвонил президент Нагорного Карабаха и рассказал, что было совершено нападение. После этого, чтобы уточнить информацию, я позвонил начальнику Генерального штаба наших Вооруженных сил, который подтвердил сказанное. Мы созвали заседание Совета безопасности и объявили о военном положении и общей мобилизации в стране. В последующие дни мы увидели, как бомбили населенные пункты Армении, в результате чего были пострадавшие среди мирнго населения. Также в направлении Ереване и близлежащих городов появились вражеские беспилотные летательные аппараты.

Spiegel: В Карабахе и на армяно-азербайджанской границе происходили регулярные бои, перестрелки, в 2016 году, в 2018 году, в июле 2020 года. Но на этот раз столкновения имеют такую интенсивность, какой не было на протяжении десятилетий. Почему?

Да, Вы правы. Наши военные специалисты говорят, что что подобная широкомасштабная война с участием такого количества военной силы, техники, прменением оружия в 21 веке вообще нигде не происходили или если были, во всяком случае, не так часто. И в этом всем есть всего одно объяснение - учатсие Турции в этой войне.

Spiegel: Разъясните пожалуйста

Спустя 100 лет Турция возвращается на Южный Кавказ, чтобы продолжить политику геноцида армян. Вы знаете, что в 1915 году Османская империя совершила первый геноцид ХХ века, жертвами которого стали 1.5 млн. армян. Но целью это геноцидальной политики есть не толко эмоции или ненависть в отношении армян. Армяне Южного Кавказа являются последним препятствием на пути Турции для проведения экспансионистской и имперской политики. Эту политику мы должны рассматривать в контексте общей политики, которую Турция ведет в Средиземноморье. И в этот процесс вовлечены террористы и наемники.

Международное сообщество, а особенно Европа должны дать серьезную оценку этим фактам. В противном случае, с такой экспансионистской политикой Турцию следует ожидать в окресностях Вены.

Spiegel - Вы фактически утверждаете, что Турцию не интересует Нагорный Карабах, а Турция хочет создать коридор через армянскую территорию?

Да. Уже не Азербайджан принимает решения о собственной судьбе, Турция принимает эти решения.

Spiegel - Азербайджанская армия движется вперед в основном в южном направлении на границе с Ираном. Президент Азербайджана Ильхам Али почти каждый день объявляет о взятии населенных пунктов. Почему бы вам просто не оставить им эти деревни? Это территория ненаселена людьми, грубо говоря, не принадлежит Нагорному Карабаху, а находится в зоне безопасности, которую несколько лет назад сформировали армяне вокруг спорной территории:

Я думаю для Азербайджана рано еще давать подобные заявления. Армия обороны Нагорного Карабаха проводит антитеррористические операции, и в результате этих операций мы должны видеть, что происходит на местах.  Эта зона безопансоти была сформирвона не просто забавы ради. Речь шла о защите населения Нагорного Карабаха, удержании потенциальных бомбардировщиков от городов и деревень. Сегодняшние действия показывают, что народ Нагорного Карабаха как был, так и продолжает оставаться под угрозой существования со стороны Азербайджана

Spiegel: Вы обращались за военной помощью к России?

Армения и Россия являются союзниками в сфере безопасности и имеют определенные договорные взаимоотношения. И я уверен, что в случае возникновения подобных случаев Росся аыполнит свои обязательства в отношении Армении.

Spiegel: Что это означает? Вы имеете в виду, когда нападения будут осуществляться на территорию Армении?

Есть определенный вопрос оценки, объемы угрозы, ее потенциал и т.д. У нас имеются механизмы договренности. Вы знаете, что 102-я российская военная база распоожена в Армении. Российские пограничник держат границу Армении с Турцией и Ираном.

Spiegel: Согласно сообщению Кремля Владимир Путин ни разу не позвонил президентам Азербайджна и Турции.

Я не могу это комментировать. Глава внешней разведки России официально заявил, что против Карабаха и Армении воюют представители международных террористических группировок из Турции и Азербайджана. И Россия вовсе не первая страна, которая говорит или хотя бы намекает на это. Об этом говорила Франция, говорил Иран. В некотором смысле, это война цивилизаций, а Армения и Нагорный Карабах фактически находятся на передовой цивилизации в этой войне. Мы боремся против экспансионистской политики Турции и международного терроризма.

Spiegel: Видети ли Вы возможность взаимных уступок, в частности с точки зрения возврата части территорий в зоне безопасности?

Не я должен возвращать, этот вопрос касается руководства Нагорного Карабаха. А в этом случае кто будет гарантировать безопасность народа Нагорного Карабаха?


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