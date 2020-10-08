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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 октября провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, премьер-министр проинформировал своего собеседника о продолжающихся боевых действиях в Нагорном Карабахе и событиях, происходящих в этом контексте.
Стороны обменялись мнениями о применении права наций на самоопределение.
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|Арцрун Ованнисян: За последний день в результате обстрела гражданского населения Арцаха погибло 20 человек, 93 получили ранения
|Патриарх Грузии выразил обеспокоенность по поводу боевых действий в зоне карабахского конфликта
|Маргвелашвили скептично настроен по поводу использования Ереваном и Баку тбилисской площадки для встречи
|МИД Франции: Вовлеченность Турции в нагорно-карабахский конфликт создает угрозу его интернационализации
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|Ереван - Баку: Нанесение ударов по религиозным объектам и памятникам культуры - военное преступление не имеющее срока давности
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|Михаил Мишустин отмечает важность скорейшей стабилизации обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта
|Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении с канцлером Австрии
|Захарова рассказала о повестке визита Мнацаканяна в Москву
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|Генсек ОДКБ: Трудно судить о масштабах переброски боевиков в зону карабахского конфликта
|Генсек ОДКБ: Вмешательство Турции в конфликт в Карабахе было бы деструктивно
|Левон Тер-Петросян: Решение горсовета Женевы имеет беспрецидентную формулировку <отделение во имя спасения>
|Глава МИД Грузии: Стратегические региональные объекты не должны подпадать под военную угрозу
|США призывают Армению и Азербайджан к немедленному прекращению боев в Карабахе
|Генпрокурор РФ: Только благоразумие и ведение диалога за столом переговоров позволят обеспечить мирное урегулирование карабахского конфликта
|Арам Первый отреагировал на обстрел символа Шуши
|СМИ: В Женеве проходят переговоры по Нагорному Карабаху
|Маас и Чавушоглу обсудили Карабах
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