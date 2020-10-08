Четверг, 8 Октября 2020 18:27

АрмИнфо.Официальный визит главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна в Москву планируется 11-13 сентября. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она проинформировала, что в рамках визита запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств Армении РФ, в ходе которых Сергей Лавров и Мнацаканян обсудят международную проблематику, вопросы региональной безопасности.

"Очевидно, что в центре внимания будет крайне непростая ситуация в зоне нагорно- карабахского конфликта. Россия как в национальном качестве, так и в рамках Минской группы ОБСЕ последовательно прилагает всемирные усилия на незамедлительное прекращение огня и создания условий для возобновления переговорного процесса", - сказала она, при этом добавив, что стороны рассмотрят широкий спектр вопросов многопланового двустороннего сотрудничества, взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, координации позиций в международных организациях - таких как ООН, ОБСЕ, СЕ, ОЧЭС и др.

По ее словам, в программе визита Мнацаканяна в Москву также возложение венка к могиле неизвестного солдата и ряд других мероприятий, нацеленных на продвижение многогранного взаимодействия. "Двусторонние отношения, напомню, носят стратегический союзнический характер. Отличаются интенсивным политическим диалогам на высших и высоком уровнях, эффективными межпарламентскими контактами, конструктивным взаимодействием на уровне ведомств. Мы рассчитываем, что официальный визит главы МИД РА в Москву придаст дополнительный импульс развитию российско-армянского взаимодействия, и будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в Закавказье",- подытожила Захарова.