Четверг, 8 Октября 2020 18:27

АрмИнфо. Президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян обратился к генеральному секретарю УЕФА Теодоросу Теодоридису с просьбой обсудить целесообразность пребывания азербайджанской компании SOCAR в качестве одного из спонсоров УЕФА. Об этом сообщает сайт ФФА.

В последние дни компания опубликовала множество фотографий и видео с войны, а также разместила агрессивные сообщения на своих официальных страницах в социальных сетях. В своем письме президент ФФА в очередной раз подчеркнул важность того, что футбол должен быть вне политики, а также осудил милитаристскую позицию одного из спонсоров УЕФА.

ФФА ожидает, что УЕФА не только обсудит взятый за основу рабочий стиль SOCAR последних дней и целесообразность спонсорства этой компании УЕФА, но и выступит с заявлением, осуждающим его.