Четверг, 8 Октября 2020 18:26

АрмИнфо. Россия как в национальном качестве, так и в рамках Минской группы ОБСЕ продолжает предпринимать активные посреднические усилия, по разрешению ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Усилия направлены на незамедлительное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него, возобновление мирного переговорного процесса на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов", - сказала представитель МИД России.

При этом она констатировала, что свидетельством единства позиции России, США и Франции стали сделанные в последнюю неделю совместные заявления на уровне президентов трех стран- сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября и глав МИД от 5 октября.

Захарова напомнила, что президент России не единожды обсуждал ситуацию с премьер- министром Армении, та же тема затрагивалась в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана 7 октября. Она также добавила, что глава МИД России находится в постоянном контакте по этому вопросу с коллегами из Армении и Азербайджана.

"Прорабатываются различные схемы действий, среди прочего нами предложено предоставить московскую площадку для организации встречи глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей МГ ОБСЕ. Мы ведем консультации со сторонами относительно возможных сроков начало переговоров в этом формате", - сказала представитель МИД РФ, пообещав информировать о тех шагах, которые будут предприниматься в этом направлении.