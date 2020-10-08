Четверг, 8 Октября 2020 17:55

АрмИнфо. Вмешательство Турции в конфликт в Карабахе было бы деструктивно, но позиция Организации Договора о коллективной безопасности будет осторожна, чтобы не навредить урегулированию, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась, слова которого приводит РИА Новости.

"Я думаю, что до этого не дойдет. Любое вмешательство третьих стран в этот процесс деструктивен... Вы обратите внимание на взвешенную позицию ОДКБ в этом конфликте, очень осторожную, это делается с той целью, чтобы не навредить переговорному процессу. Мы считаем, что все страны должны придерживаться такой позиции, в том числе и Турция", - сказал Зась журналистам в ответ на вопрос о том, как будет действовать ОДКБ в случае открытого вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе.

ОДКБ также считает, что Азербайджан не нанесёт удар по Армении. "В Баку не имеют территориальных претензий к Еревану. Я уверен, что такого развития событий не будет. Во-первых, потому, что власти Азербайджана подчёркивали, что территориальных претензий к Армении они не имеют. И не посягают на ее суверенитет. Во-вторых, там достаточно здравомыслия и ответственности перед своим народом", - сказал Зась в интервью телеканалу RT.

"Я думаю ни Азербайджану, ни Армении, ни в интересах другой страны не нужно, чтобы конфликт разгорался до регионального уровня. Поэтому я не вижу тут такого варианта развития событий", - подчеркнул генсек ОДКБ.