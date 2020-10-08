Четверг, 8 Октября 2020 17:37

АрмИнфо. Городской совет Женевы 7 октября принял решение осудить военную агрессию Азербайджана, признать право арцахских армян на самоопределение и заморозить активы клана Алиева в Швейцарии. Об этом в комментарии ilur.am заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

Он, в частности, отметил: <На первый взгляд может возникнуть вопрос, какое значение имеет решение городского совета среди множества подобных решений. Но это только на первый взгляд. Решение горсовета содержит формулировку, беспрецедентную для подобных заявлений. В частности, <Городской совет признает право армян Нагорного Карабаха на самоопределение как единственный способ гарантировать его безопасность>.

По сути, словосочетание <единственный способ гарантировать безопасность> - не что иное, как первое заявление о необходимости применения доктрины <отделения во имя спасения> в методологии карабахского урегулирования. Суть этой доктрины в следующем. Когда государство систематически нарушает гражданские права своего этнотерриториального меньшинства по признакам расы, национальности, религии и ксенофобии на уровне властей, прибегая к насилию, угрожая истреблением или депортацией, международное сообщество, считая сосуществование таких народов невозможным, чтобы сохранить существование меньшинства, обязано отделить его оккупированную территорию от данного государства>.

Тер-Петросян отметил, то требование применения этой доктрины - самая многообещающая возможность урегулирования карабахского конфликта, которую армянская дипломатия не имеет права не использовать.

Отметим, что городской совет Женевы принял резолюцию, согласно которой потребовал принять все доступные меры для пресечения азербайджанской агрессии в Арцахе. Более того, данным документом городской совет также признает право армян Арцаха на самоопределение, как единственую гарантию их безопасности. В документе осуждается агрессия Азербайджана против Армении, которая произошла 12 июля 2020 года, а также агрессии против Арцаха, которая началась 27 сентября 2020 года. Также осуждаются удары Турции по территории Армении, которые произошли 29 сентября. Горсовет призвал сделать все возможное, чтобы заставить уважать международное гуманиратное право