АрмИнфо. Стратегические объекты - это гарантия безопасности региона, поэтому каждый должен быть заинтересован в их нормальной деятельности, и они не должны подпадать под военную угрозу. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани коснувшись азербайджанской дезинформации о якобы попытке армянской стороны нанести удар по нефтепроводу Баку-Тбилиси- Джейхан.
Глава грузинской дипломатии еще раз указав на стратегическое значение нефтепровода как для региона так и за ее пределами, отметил важность того, чтобы нефтепровод Баку- Тбилиси-Джейхан не подвергался каким-либо военным воздействиям.
"Конечно, стратегически важные проекты на Южном Кавказе - наша самая большая сфера интересов, и мы постоянно проводим мониторинг в этом направлении. Мы проводим обсуждения в этом направлении со странами-партнерами в регионе, особенно со странами, через территорию которых эти проекты проходят, а также со стратегическими партнерами, США и Европейским Союзом", - резюмировал Залкалиани.
Отметим, что в Армении на уровне МИД и Минобороны Армении опровергали дезинформацию Азербайджана о попытках нанести удар по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан. "Мы неоднократно говорили, что не нацеливаемся на нефтегазовую инфраструктуру, но независимо от местоположения все военные объекты, цели, с которых будет вестись огонь в направлении Арцаха, будут уничтожены", - отметила пресссекретарь Минобороны Шушан Степанян.