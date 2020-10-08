Четверг, 8 Октября 2020 17:36

АрмИнфо. Стратегические объекты - это гарантия безопасности региона, поэтому каждый должен быть заинтересован в их нормальной деятельности, и они не должны подпадать под военную угрозу. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани коснувшись азербайджанской дезинформации о якобы попытке армянской стороны нанести удар по нефтепроводу Баку-Тбилиси- Джейхан.

Глава грузинской дипломатии еще раз указав на стратегическое значение нефтепровода как для региона так и за ее пределами, отметил важность того, чтобы нефтепровод Баку- Тбилиси-Джейхан не подвергался каким-либо военным воздействиям.

"Конечно, стратегически важные проекты на Южном Кавказе - наша самая большая сфера интересов, и мы постоянно проводим мониторинг в этом направлении. Мы проводим обсуждения в этом направлении со странами-партнерами в регионе, особенно со странами, через территорию которых эти проекты проходят, а также со стратегическими партнерами, США и Европейским Союзом", - резюмировал Залкалиани.

Отметим, что в Армении на уровне МИД и Минобороны Армении опровергали дезинформацию Азербайджана о попытках нанести удар по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан. "Мы неоднократно говорили, что не нацеливаемся на нефтегазовую инфраструктуру, но независимо от местоположения все военные объекты, цели, с которых будет вестись огонь в направлении Арцаха, будут уничтожены", - отметила пресс­секретарь Минобороны Шушан Степанян.