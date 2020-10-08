Четверг, 8 Октября 2020 17:18

АрмИнфо.Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер призвал 8 октября стороны нагорно- карабахского конфликта к немедленному прекращению боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг, 8 октября, в Женеве проходят переговоры сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) и представителей Азербайджана. Шофер отметил, что как страна-сопредседатель Соединенные Штаты примут участие во всех встречах группы по данному вопросу. По его словам, позиция Вашингтона была четкой и не изменилась. <Обе стороны должны незамедлительно прекратить боевые действия и работать с сопредседателями Минской группы для скорейшего возвращения к переговорам по существу>, - подчеркнул американский представитель. Он также добавил, что его страна привержена оказанию помощи сторонам в достижении мирного и устойчивого урегулирования конфликта.