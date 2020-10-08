Четверг, 8 Октября 2020 17:16

АрмИнфо.Tолько благоразумие и ведение диалога за столом переговоров позволят избежать гибели людей, пресечь нарушения закона и обеспечить мирное урегулирование конфликтной ситуации.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ , об этом сегодня заявил Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в ходе своего выступления на 30-ом заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников Содружества Независимых Государств, коснувшись темы Нагорного Карабаха.

Отметим, что заседание проводилось сегодня председательствующей стороной - Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан в режиме видеоконференции.

Участники мероприятия обменялись информацией о передовых практиках работы по различным направлениям прокурорской деятельности, в том числе по надзору за следствием в прокуратуре, конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, противодействию транснациональной преступности, экстремизму, терроризму и другим транснациональным преступлениям, по расследованию трансграничных преступлений, а также о системах обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации прокурорских кадров.

В рамках повестки дня заседания также рассмотрены вопросы о состоянии преступности на пространстве СНГ, работы по обеспечению защиты прав граждан, практического исполнения международных договоров в сфере борьбы с преступностью, противодействия коррупции.

В работе заседания участвовали делегации генеральных прокуратур Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также представители Исполнительного комитета СНГ и Президент Международной ассоциации прокуроров Чхоль-Кю Хван.