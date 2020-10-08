Четверг, 8 Октября 2020 14:52

АрмИнфо."Мы противостоим злу, угрожающему всему миру злу и терроризму. У нас нет запасов нефти

и газа, у нас есть молодые люди, не жалеющие жизней для родины и совершающие подвиги. У нас нет моря, но у нас есть героический народ, прочно защищающий тыл. В конце концов у нас, в отличие от врага, нет 10-миллионного населения в стране, но есть 10-миллионнное население во всем мире. У нас есть диаспора", - заявил в своем обращении к диаспоре представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он добавил, что его призыв направлен не просто 10 миллионам армян, а 10 миллионам людей, ведущим борьбу, 10 миллионам ничего не жалеющих людей, 10 миллионам победителей. <Хочу, чтобы каждый из вас почувствовал себя таким же борцом, как мы. Хочу, чтобы каждый из вас вел свою борьбу из своего окопа. Я каждый день получаю сотни и тысячи писем от наших соотечественников, проживающих за рубежом. Спрашивают

- как могут помочь, что могут отправить. Есть только один способ сделать эту помощь целевой и управляемой. Пожертвования нужно делать во Всеармянский фонд "Айастан" посредством сайтов himnadram.org и с armeniafund.org. Я лично гарантирую, что любое пожертвование, направленное в фонд, служит своим целям во много раз более эффективно", - отметил представитель Минобороны РА.

Он подчеркнул, что одной из гарантий победы в этой войне является прочный тыл. "И я уверен что вы каждую секунду и каждую минуту его еще более укрепляете. Мы вместе победим этой войне. Ну что ж - каждый в свой окоп. За дело!", - сказал Арцрун Ованнисян.

Отметим, что согласно сообщению фонда, общая сумма пожертвований во Всеармянский фонд "Айастан" в рамках общеармянской акции по сбору средств в помощь Арцаху по положению на 8 октября превышает $82,4 млн. и увеличивается с каждой минутой.