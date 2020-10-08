Четверг, 8 Октября 2020 14:51

АрмИнфо.В Баку удивились предупреждению главы МИД Германии Хайко Мааса оказать давление на Азербайджан для установления перемирия в регионе.

Так, в МИД Азербайджана отметили, что призыв министра иностранных дел Германии Хайко Мааса к прекращению огня и его заявление об оказании давления на Азербайджан вызывают серьезное сожаление и удивление.

При этом, в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве заверяют, что призывы к одностороннему прекращению огня служат не окончательному урегулированию конфликта, а поддержанию статус-кво. "Один из членов Бундестага справедливо сказал, обращаясь к министру иностранных дел Германии: "Прекращение огня - это не решение проблемы". Нужно оказывать давление на Армению. В документах о приоритетах сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном подтверждена поддержка ЕС территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Создается впечатление, что Германия, являющаяся ведущей страной ЕС, не знает об этом документе.

В нынешних условиях мы считаем несправедливым и ошибочным заявление о каком-либо давлении на Азербайджан.

Призываем Германию оказать давление на Армению для обеспечения вывода армянских войск с, занять справедливую позицию", - говорится в комментарии азербайджанского МИД.

Отметим, что накануне министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас накануне заявил, что в Евросоюзе в целом, и в Германии в частности рассматривают вариант "надавить" на руководство Азербайджана для обеспечения перемирия в регионе. Маас отметил, что работа ведется, в том числе, в сотрудничестве с дипломатами из РФ и Турции, поскольку "они имеют большее влияние на стороны конфликта".