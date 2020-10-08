Четверг, 8 Октября 2020 14:50

АрмИнфо. Вице-спикер Национального Собрания Ваге Энфиаджян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Болгария в РА Марию Павлову Цоцоркову-Каймакчиеву. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Вице-спикер представил болгарскому послу развернутую Азербайджаном 27 сентября широкомасштабную агрессию против Республики Арцах, обратившись к создавшейся вследствие этого сложной ситуации на линии соприкосновения.

Энфиаджян сообщил, что вооруженные силы противника избрали мишенью столицу Степанакерт и объекты гражданского назначения Арцаха, постоянно обстреливая их крупнокалиберной техникой и ракетами, что приводит к многочисленным жертвам не только среди военных, но и гражданского населения. Вице-спикер подчеркнул, что азербайджанские вооруженные силы воюют против Арцаха, используя направляемых Турцией наемников-террористов.

Руководитель группы дружбы Армения - Болгария Энфиаджян контактировал с главой парламентской группы дружбы Болгария - Армения Николаем Тишевым, который от имени группы и себя лично выразил глубокое беспокойство продолжающимся вооруженным конфликтом в Арцахе, приведшим к многочисленным жертвам среди военнослужащих и гражданских лиц с обеих сторон. Группа дружбы призвала обе стороны прекратить огонь и урегулировать проблему путем мирных переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. Члены группы уверены, что проблема не может иметь иной развязки.