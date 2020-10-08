Четверг, 8 Октября 2020 14:24

АрмИнфо. ВС Азербайджана обстреляли армянскую церковь Св. Казнчецоц в городе Шуши. Об этом сообщает Единый армянский инфоцентр.

Церковь была реконструирована после войны в начале 90-ых, прошлого столетия.

Комментируя факт удара по Св. Казнчецоц, представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян ограничился лишь фразой: "О чем можно говорить с теми, кто бомбит церкви".

Собор Сурб Аменапркич Казанчецоц (собор Св. Христа Спасителя) - армянский собор в городе Шуши в Нагорном Карабахе. Архитектурный комплекс состоит из церкви (1868- 1887 годы) и колокольни (1858 год).