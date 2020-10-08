Четверг, 8 Октября 2020 14:23

АрмИнфо. В Лорийской области Армении выявлены тридцать девять случаев дизентерии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.

Согласно источнику, 6 октября в Национальный центр контроля и предотвращения заболеваний поступил сигнал о том, что в селе Катнарат Таширского района госпитализированы в медицинский центр Степанавана 6 человек с диагнозом острая кишечная инфекция. По результатам эпидемиологического исследования стало известно, что в период с 6 по 8 октября выявлено еще 33 случая. Все заразившиеся - из одного квартала и использовали воду из одного источника.

Отмечается, что общее количество случаев по состоянию на 11:00 8 октября составляет 39, из которых 32 человека госпитализированы в медицинский центр Степанавана, 7 - Ванадзора. Их состояние оценивается как средней тяжести.

По результатам лабораторного анализа, у 5 пациентов из 6, заразившихся 6 октября, подтвердилась дезинтерия.

В областной администрации Лори состоялось совещание, по результатам которого источник отравления был закрыт, проведены работы по очистке и дезинфекции трубопровода для подачи питьевой воды.