Четверг, 8 Октября 2020 13:47

АрмИнфо.Число заразившихся коронавирусом растет очень быстро, и если эту волну не сбить, то очень скоро у нас могут возникнуть крупные проблемы. Об этом в ходе брифингов 8 октября заявил глава фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян.

Депутат отметил, что власти должны вновь начать борьбу с вирусом и снизить рост распространения заболевания. По словам Марукяна, это необходимо сделать ради наших же солдат, которые стоят на передовой.

<Как вам известно, в больницах на сегодняшний день особое внимание уделяется военнослужащим, получившим травмы и ранения в ходе боевых действий. И если в больницы будут переполнены заболевшими коронавирусом гражданами, то это может создать серьезные риски. А также может резко дестабилизировать нашу систему здравоохранения>, - заключил глава ПА.